Service: Massage-Hilfen

BILD: Hamas-Kopf gibt zu, dass ihnen das Schicksal der palästinensischen Zivilisten egal istMousa Abu Marzouk, ein Mitglied des Hamas-„Politbüros“, enthüllt in einem Interview, dass die Hamas das Schicksal der palästinensischen Zivilisten ignoriert und die eigene Bevölkerung opfert. Er gibt zu, dass die Tunnel zum Schutz vor Angriffen gebaut wurden und schiebt die Verantwortung für die schutzlose Zivilbevölkerung dem Westen zu.

Herkunft: BILD

BOERSENZEITUNG: Industrieverbände signalisieren Unterstützung für mögliche Siemens-Energy-HilfenMögliche Milliardengarantien des Staates für den kriselnden Konzern Siemens Energy würden in der deutschen Wirtschaft auf Verständnis stoßen.

Herkunft: boersenzeitung

RPONLINE: SPD sieht Spielraum für Kita-Hilfen​Die Fraktion schlägt dem Land einen Nachtragshaushalt noch für das laufende Jahr vor. Die Steuermehreinnahmen würden 500 Millionen Euro mehr hergeben, heißt es.

Herkunft: rponline

NTVDE: US-Unterstützung für Ukraine: Austin warnt vor Erfolg Putins bei ausbleibenden HilfenDie Rüstungslieferungen Washingtons an Kiew drohen auszulaufen, falls der US-Kongress keine neuen Mittel freigibt. US-Verteidigungsminister Austin versucht bei einer Anhörung, Skeptiker in den Reihen der Republikaner vom neuen Finanzpaket für die Ukraine zu überzeugen.

Herkunft: ntvde

NTVDE: Blinken und Austin: Bei Ukraine- und Israel-Hilfen geht es um nationale Sicherheit der USAUS-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Außenminister Antony Blinken stehen bei einer Anhörung vor dem Haushaltsausschuss des US-Senats Rede und Antwort zu dem rund 105 Milliarden US-Dollar (gut 99 Milliarden Euro) schweren Hilfspaket, das US-Präsident Joe Biden beim Kongress unter anderem zur Unterstützung von Israel und der Ukraine beantragt hat.

Herkunft: ntvde

FOCUSONLINE: Ukraine-Update: US-Verteidigungsminister plädiert für weitere Ukraine-HilfenRusslands Präsident Wladimir Putin äußert sich erstmals zu den judenfeindlichen Protesten in seinem Land. Dabei schiebt er dem Westen die Schuld zu. Wolodymyr Selenskyj glaubt hingegen, Putin sei die Lage im eigenen Land entglitten. Was in der Nacht passiert ist.

Herkunft: focusonline