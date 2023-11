Serkan Yavuz äußert sich zu den Fremdflirt-Vorwürfen

Serkan Yavuz äußert sich zu den Vorwürfen des Fremdflirts. Die Ostfriesen spielen Hard-Rock und Leonard sagt über Paul, dass er nichts anderes kann.

„Realitystar 2023" Serkan Yavuz zieht gemeinsam mit seiner frisch angetrauten Frau Samira Klampfl als Nachzügler in „Das Sommerhaus der Stars" ein. Wir stellen euch das Paar vor.

Klare Sommerhaus-Strategie

Aleks beschuldigt Serkan, den Thron im Sommerhaus der Stars an sich reißen zu wollen und seine Familie auszunutzen. Mama Samira ist empört über Aleks' Aussage und betont, dass dies eine Grenze überschreitet. Serkan hingegen rechtfertigt sich und betont, dass er Nova, Aleks' Tochter, nicht beleidigt habe.

Serkan wird zum Strategen und wiegelt die Mitbewohner gegeneinander auf, Aleks vergreift sich im Ton und zwei Neuzugänge mischen die Karten neu. Was das alles mit Jesus und 'einer kleinen Tochter' zu tun hat, lesen Sie hier!

Das 'Sommerhaus der Stars' zerfällt in zwei Fraktionen. Doch ein Paar entzieht sich und wird zum Zünglein an der Waage.

Im 'Sommerhaus der Stars' schlägt nun die Stunde der Diplomaten und Intriganten. Vor allem 'Marionettenspieler' Serkan tut sich hervor.

