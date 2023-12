Serienmörder in kriminalmedizinische Einrichtung überführt

Niémans soll den psychopathischen Serienmörder Philippe Cernac in eine kriminalmedizinische Einrichtung überführen. In der abgelegenen Anstalt am Atlantik geschehen äußert merkwürdige Dinge. Klinikchefin Dr. Sauvaire will die Häftlinge therapieren und von der 'Krankheit' Kriminalität heilen. Niémans hält das für absurd und trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen für höchst gefährlich. Derweil scheint Cernac längst seine Flucht zu planen.

Commissaire Pierre Niémans (Olivier Marchal) erhält vom Innenministerium den Auftrag, den Serienmörder Philippe Cernac (Nicolas Cazalé) in das 'Centre Saint Jean' zu überführen. Die Einrichtung liegt in einem streng abgeriegelten Waldgebiet an der Atlantikküste. Dr. Yamina Sauvaire (Nadia Kaci), die medizinische Leiterin der Anstalt, will dort einige der gefährlichsten Straftäter Frankreichs mithilfe einer Therapie von der 'Krankheit' Kriminalität heilen. Niémans sieht das Projekt höchst skeptisch. Vor allem aber kennt er Cernac





ZDF » / 🏆 57. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schwarzer MondKommissar Niémans verfolgt einen Serienmörder.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »

„Einrichtung eines palästinensischen Staates“: US-Außenminister wendet sich in Ramallah gegen Vertreibungen im GazastreifenUS-Außenminister Antony Blinken reiste zu einem unangekündigten Besuch in das besetzte Westjordanland. Dort traf er Palästinenserpräsident Mahmud Abbas.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Diebstahl aus einer gewerblichen EinrichtungJüterbog, Birkenweg Von Freitagnachmittag bis zum Sonntagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Tor Zugang zu einem Werkstattgebäude eine

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Einrichtung nur mit mobiler App?Hallo zusammen, muss man zwingend die mobile App zur Einrichtung nutzen oder geht es auch am PC? Vielen Dank - petja

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Diese Änderungen sollen die Einrichtung von Windows 11 schneller machen - und den Preis dafür zahlen wir gerneFür Windows 11 gibt es eine neue Vorabversion, die sowohl die Installation als auch Einrichtung schneller machen soll, unter anderem durch weniger Ballast.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Ganderkesee plant neue Kita in Heide: Plätze für knapp 100 KinderDie Gemeinde Ganderkesee plant eine große neue Kindertagesstätte im Ortsteil Heide. Die fünfzügige Einrichtung soll Betreuungsplätze für knapp 100 Kinder ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »