Es ist längst dunkel, als immer noch junge Männer, junge Frauen, Familien mit kleinen Kindern, mit Kinderwagen und Fahnen Richtung Innenstadt gehen. Ihre Gesichter sind von Vorfreude geprägt. In der Ferne skandieren bereits mehrere hundert Menschen auf den Stufen der Börse unweit des Großen Platzes in Brüssel immer lauter werdende Slogans. „Freiheit für Gaza“, rufen sie. „Boykottiert Israel“, folgt meistens danach.

Die Stimmung erinnert ein wenig an die feiernde Menge junger Marokkaner auf denselben Straßen vor knapp einem Jahr, als die Nationalmannschaft ihrer früheren Heimat von Erfolg zu Erfolg eilte. Es war für die große Minderheit von arabischstämmigen Menschen der dritten und vierten Migrations-Generation so etwas wie ein Triumph ungeahnten Selbstbewusstseins nach Jahrzehnten gefühlter Behandlung als Menschen mit geringeren Chancen im Land ihrer Geburt.

Schon am Tag des grauenhaften Massenmordes in Israel gab die belgisch-palästinensische Vereinigung in einer Presseerklärung die Wahrnehmung wieder, die auch drei Wochen später noch die Kundgebungen prägt. Im Angesicht der Terroranschläge unterstrich die Organisation „das Recht der Palästinenser auf antikolonialen Widerstand“. headtopics.com

Jeder Versuch, das Leiden der Israelis oder die Angst der Juden in Europa angesichts der durch die Straßen Brüssels und vieler anderer Städte in Europa hallenden Aggression anzusprechen, wird mit einem „aber die Apartheid der Israelis“ beantwortet.

Beim Beginn des blutigen Konfliktes im Jahr 1948 gab es 1,37 Millionen Palästinenser. Nach der jüngsten Statistik der palästinensischen Behörden sind es nach ihrer Zählung aktuell 14,3 Millionen. Davon sollen 2,2 Millionen im Gaza-Streifen leben, 3,25 Millionen in der Westbank, 6,4 Millionen in verschiedenen arabischen Staaten und rund 800.000 in „anderen Ländern".

