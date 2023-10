Serie von Massenkarambolagen - insgesamt 85 Autos krachen zusammen

Bei mehreren Massenkarambolagen auf der Autobahn nahe Heilbronn sind am Freitagnachmittag Dutzende Fahrzeuge an 17 verschiedenen Unfallstellen aufeinandergefahren.

Auf dem Autobahnabschnitt zwischen Untergruppenbach und Ilsfeld im Kreis Heilbronn sollen nach Polizeiangaben insgesamt 85 Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Dabei wurden 36 Menschen leicht verletzt. Weshalb es gleich reihenweise zu den Unfällen kam, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Ein Gutachter untersuche die Unfallstelle aber. Unfallbeteiligte berichteten laut Medienberichten, dass sie von der Sonne geblendet worden seien, außerdem sei plötzlich Nebel aufgezogen.Nach Angaben der Polizei waren insgesamt weit mehr als 100 Menschen in die zahlreichen Unfälle verwickelt.

Die Autobahn wurde nach den Serienunfällen in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Er staute sich erheblich auf mindestens zwei Dutzend Kilometer Länge. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ebenso stieg ein Polizeihubschrauber in die Luft, um Übersichtsaufnahmen des Geschehens zu machen.Es sollte ein gewöhnlicher Arbeitstag für Verena, eine Polizistin aus Oberösterreich, werden. headtopics.com

Im malaysischen Puchong steht ein Tesla Model Y plötzlich in Flammen. Während der Besitzer gerade Essen besorgt. Die Brandursache ist noch unklar.

Weiterlesen:

focusonline »

85 Autos, 17 Unfallstellen, 36 Verletzte: Mehrere Massenkarambolagen auf A81 bei HeilbronnAuf der A81 bei Heilbronn gab es am Freitagnachmittag etliche Auffahrunfälle. Warum es zu den Massenkarambolagen kam, ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

Massenkarambolagen-Chaos bei Heilbronn - mit 85 Autos und über 30 VerletztenMassenkarambolage mit 85 Fahrzeugen auf der Autobahn 81 nahe Heilbronn: Am Freitagnachmittag sind innerhalb kurzer Zeit bei Untergruppenbach Dutzende Autos auf- und ineinandergekracht. Weiterlesen ⮕

Berlin-Wedding und Moabit: Mehrere brennende Fahrzeuge in der NachtAn verschiedenen Stellen in Berlin brennen in der Nacht mehrere Fahrzeuge. Die Feuerwehr kann einen Totalschaden nicht mehr verhindern. Weiterlesen ⮕

Tödlicher Lkw-Unfall bei Hamburg: Fahrzeuge komplett zerstörtIn Norderstedt (Landkreis Segeberg) ist bei einem schweren Verkehrsunfall ein Mensch ums Leben gekommen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Zu dem Weiterlesen ⮕

Geschwindigkeitsmessungen: 1.300 Fahrzeuge waren deutlich zu schnell unterwegsIn den vergangenen Tagen wurde im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord das Tempo kontrolliert. 35 Fahrer erhielten ein Fahrverbot. Weiterlesen ⮕

E-Autos: BMW & Mercedes stehen gut da, VW muss zitternE-Autos sind für die Hersteller über Jahre eine unsichere – vor allem teure – Wette auf die Zukunft gewesen. Doch der Wechsel scheint sich auszuzahlen, zumindest für die deutschen Premiummarken Mercedes und die bayrische Konkurrenz von BMW. Volkswagen allerdings kämpft sich mit seinen Stromern derzeit mehr schlecht als recht durch. Weiterlesen ⮕