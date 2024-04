Sergio Pérez erkämpft Platz 2 beim GP von Japan

Red Bull Racing -Pilot Sergio Pérez hat beim Traditions-GP von Japan in Suzuka Platz 2 erkämpft. Der 34-jährige Mexikaner ist mit seiner Darbietung zufrieden, spricht aber auch über einen kritischen Moment.38. Podestplatz für den Red Bull Racing -Fahrer Sergio Pérez im Großen Preis von Japan, auf dem Suzuka Circuit muss sich der erfahrene Mittelamerikaner lediglich seinem RBR-Stallgefährten Max Verstappen geschlagen geben.

Er ist nun in Suzuka wie 2022 Zweiter geworden, wie vor zwei Jahren hinter Max Verstappen. Das Gesicht von «Checo» Pérez bei der Siegerehrung sagt alles: Der Mexikaner weiß, dass er an diesem Tag nicht mehr hätte herausholen können als Platz 2. Der WM-Zweite von 2023 sagt über seinen Japan-GP: «Meine beiden Starts waren gut. Aber mit den wärmeren Temperaturen ging die vorzügliche Fahrzeugbalance aus der Quali ein wenig verloren. Ich hatte mehr Reifenverbrauch als erwartet und konnte so das Tempo von Max nicht mitgehe

Red Bull Racing Sergio Pérez GP Von Japan Suzuka Platz 2

