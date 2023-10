Sergio «Checo» Pérez: Geheimnisse des Mexiko-Idols

Red Bull Racing-Ass Sergio Pérez gibt zu: «Klar ist der Rummel hier in Mexiko ziemlich gross. Aber es ist ja auch schön, die Unterstützung der Fans so intensiv zu spüren.» Wo hat der 33-jährige Formel-1-Pilot seine Ruhe? «Checo» grinst: «Im Rennauto.»

Sergio Pérez’ erstes Auto war ein gebrauchter Chevy, den schon seine Schwester und sein Bruder gefahren hatten. Weiter ging es für den vielgenutzten Wagen nicht, denn Sergio hatte damit einen Unfall. «Ich wollte zu einem Fussballspiel, merkte aber, dass ich meine Schuhe zuhause vergessen hatte.

Das kann schon mal vorkommen, wenn der Kopf voll ist mit 1000 Gedanken. Sergio: «Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lud mich in sein Zuhause für ein Abendessen ein. Kurz darauf flog ich von England nach Mexiko. Dort klingelte das Telefon: Christian war dran und fragte mich, ob ich eigentlich wisse, dass mein Geldbeutel noch immer bei ihm liege.» headtopics.com

Diese Frage an einen Formel-1-Fahrer taucht immer wieder auf: Welchen Beruf hätte ein Fahrer heute, wenn es nichts geworden wäre mit der grossen Rennkarriere? Sergio: «Ich glaube, ich wäre Banker oder Anwalt geworden. Da fliesst auch Adrenalin, so wie im Rennsport.»

Schon 2012 hat Pérez in Guadalajara eine Stiftung gegründet, um Benachteiligten zu helfen, vor allem Kindern. «Das ist mir wichtig, weil es vielen Menschen schlecht geht. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir da tun.» headtopics.com

