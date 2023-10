Serge Ibaka veröffentlicht buntes Musik-Video

Serge Ibaka (34), Bayern's NBA star, has now released a very colorful and flashy music video. Title: 'What it do Baby.' The soundtrack was uploaded on Friday to Ibaka's channel on Youtube (500,000 subscribers). Excerpt from the text: 'I'm here with fun guy. Fun guy, what's up baby. What it do baby (...) This is Serge Ibaka aka MaFuzzy man 100% pure from the motherland, Mr. Avec classe.' Translated roughly: 'I'm here with a funny guy. A funny guy, what's up baby. What's going on, baby (...) This is Serge Ibaka aka MaFuzzy - 100% pure from the motherland, a man with class.' MaFuzzy is Ibaka's nickname. A term that comes from the Congo, where Ibaka has his roots. With the song title 'What it do baby,' he also refers to the NBA title with the Toronto Raptors in 2019. His former teammate Kawhi Leonard (32) coined the phrase after the championship. The music video begins with a scene in which Ibaka is sitting in a car with Leonard and he says, 'What it do Baby.

Bayern-Trainer Laso will Stars schonenDer Plan von Bayern-Trainer Pablo Laso (56) ist schon vor dem Start klar: Er will in diesen harten Wochen mit BBL und Euroleague so viele Stars wie möglich schonen. Die Weltmeister Obst und Bonga sind gar nicht im Kader, Superstar Serge Ibaka (34) beginnt auf der Bank.Elias Harris, der für den NBA-Champ von 2019 anfängt, leistet sich schon nach nicht mal zweieinhalb Minuten das zweite Foul. Laso reagiert, bringt Ibaka für Harris.Der Spanier macht direkt ernst: Seine erste Aktion ist nach 37 Sekunden (!) ein Monsterblock gegen Owen Klassen, die Halle feiert. Noch mehr, als das Kraftpaket zum 13:8 den Ball per Dunk in den Korb stopft. Reicht fürs Erste, nach 5:25 Minuten persönlicher Spielzeit darf Ibaka beim Stand von 14:11 wieder auf die Bank. Am Ende kommt Ibaka auf entspannte 14:58 Minuten Spielzeit, acht Punkte und fünf Rebounds. Ibakas Auftritt steht sinnbildlich fürs Spiel: Wann immer die Bayern einen Gang hochschalten, ist Würzburg chancenlos.Dyn-Kommentator Florian Pertsch mit dem treffenden Halbzeitfazit: „Die Bayern im maximal dritten Gang gegen Würzburger, die noch nicht im roten Bereich, aber auf jeden Fall auf Betriebstemperatur sind." Bayerns Nelson Weidemann (24) sieht dagegen im Halbzeit-Interview bei Dyn noch Steigerungspotenzial: „Unsere 1-gegen-1-Defense muss noch besser werden, das war so unser Hauptaugenmerk im Gameplan. Das müssen wir ein bisschen besser umsetzen

