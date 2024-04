Serena Williams spricht über Body Positivity und ihre Töchter

Serena Williams (42) hat zwei kleine Töchter . Und obwohl Olympia und Adira noch sehr jung sind, möchte der Tennisstar bestimmte Dinge so früh wie möglich ansprechen. Wie zum Beispiel das Thema Body Positivity – also die positive Wahrnehmung des eigenen Körpers. In einem Interview mit Entertainment Tonight erzählt die Ex-Profisportlerin jetzt, wie sie ihren Töchter n eine so wichtige Angelegenheit näherbringt.

'Es ist superwichtig für mich, dass die beiden lernen, ihre Körper so zu lieben, wie sie sind. Indem ich sie ermutige, anderen Mädchen Komplimente zu machen, entwickeln sie eine gute Einstellung zu ihren eigenen Körpern. Wenn sie an anderen Körpern das Schöne erkennen, dann erkennen sie das auch an sich selbst', erklärt Serena. Den eigenen Körper zu akzeptieren und zu lieben, wie er ist, ist für Serena ein emotionales Them

