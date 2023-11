Serap Güler gegen Absage des Berlin-Besuchs von Erdogan

Serap Güler (CDU) stellt sich gegen Forderungen auch aus ihrer Partei, den Berlin-Besuch des türkischen Präsidenten abzusagen. Auch beim Krieg in Gaza bezieht sie klar Stellung. "Es ist richtig, in diesen Tagen an dieser Einladung festzuhalten", sagte CDU-Bundesvorstandsmitglied Serap Güler am Mittwochabend bei Markus Lanz. Eine Ausladung könnte Erdogan wieder dazu nutzen, um gegen den Westen, und in diesem Fall ganz konkret gegen Deutschland zu hetzen. als "Befreiungsorganisation" bezeichnet.

Daraufhin waren Stimmen laut geworden, Kanzler Scholz solle Erdogan ausladen. Das forderte etwa Johannes Winkel, der Chef der Jungen Union. Güler sah das anders. Es sei "eine unbequeme Zeit", die es erfordere, "im Gespräch zu bleiben mit unbequemen Partnern". Es mache sie "wahnsinnig", was Erdogan gesagt habe: "Insofern muss der Kanzler diesen Besuch auch nutzen, um unsere Position, was diesen Krieg betrifft, deutlich zu mache

ZDFHEUTE: Erdogan-Besuch in Berlin wegen Äußerungen zur Hamas umstrittenDer Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin ist vor allem wegen seiner Äußerungen zur Hamas hoch umstritten. Die Ampel bezeichnet den Besuch als 'herausfordernd'. Die Bundesregierung stellt sich bei dessen Besuch am kommenden Freitag auf schwierige Gespräche ein.

NTVDE: Schwierige Gespräche mit Erdogan erwartetDie Bundesregierung erwartet schwierige Gespräche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei dessen Deutschlandbesuch Ende der Woche. Grund ist die antiisraelische Haltung des Staatschefs.

Anti-Israel-Kundgebung in Berlin mit dem Schriftzug "Ceasefire"Die Bilder des Islamisten-Aufmarsches in Essen erschüttern das Land. Doch ausgerechnet in Deutschlands wichtigster Nachrichtensendung, der 20-Uhr-Hauptausgabe der „Tagesschau", kam die Demo mit keinem Wort vor.

BERLİNERZEİTUNG: Warum Scholz es sich nicht leisten kann, Erdogan auszuladenDer bevorstehende Besuch von Recep Tayyip Erdogan in Deutschland wird von allen Seiten kritisiert. Er könnte jedoch mehr nützen als schaden. Ein Kommentar.

