Seoane setzt im Pokal auf Kone - Friedrich fraglich

"Das einzig Gute an der Roten Karte ist, dass er im Pokal spielberechtigte ist. Darum werden wir ihn ganz klar berücksichtigen", sagte der Borussia-Coach vor dem schnellen Wiedersehen mit dem 1. FC Heidenheim am Dienstag (20.45 Uhr/Sky).

Mittelfeldmotor Kone hatte am Samstag im Liga-Heimspiel gegen den Aufsteiger (2:1) gefehlt, da er nach seinem Platzverweis im Derby gegen den 1. FC Köln (1:3) für zwei Spiele gesperrt worden war."Er hat einfach Qualität und eine gewisse Dynamik, die wir auch brauchen. Wir müssen nun entscheiden, in welcher Rolle wir ihn einsetzen werden", sagte Seoane, der am Montag seinen 45. Geburtstag feierte.

Die Konstellation mit zwei Duellen gegen Heidenheim innerhalb weniger Tage nannte Seoane derweil"speziell". Das Ligaspiel habe er"mit anderen Augen" analysiert als gewohnt:"Da beobachtet man auch den Gegner ein bisschen fokussierter." headtopics.com

Hoffnungen auf eine Rückkehr in den Kader darf sich auch Verteidiger Marvin Friedrich machen, der am Samstag angeschlagen gefehlt hatte."Mal schauen, wie viel er schon mitmachen kann und ob er ein Thema für Dienstag ist", sagte Seoane.

