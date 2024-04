Senkung des Zinssatzes beim KfW-Studienkredit

📆 02.04.2024 16:22:00

📰 nwnews ⏱ Reading Time:

27 sec. here

11 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 45%

Publisher: 68%

Finanzen Nachrichten

Das Deutsche Studierendenwerk (DSW) hat die Senkung des Zinssatzes beim KfW-Studienkredit begrüßt. Die aktuelle Höhe von 7,51 Prozent bezeichnete der Vorstandsvorsitzende Matthias Anbuhl am Dienstag aber als «noch immer viel zu hoch». «Man muss weiterhin den Studierenden klar davon abraten, ihr Studium ausschließlich über den KfW-Studienkredit zu finanzieren. Das Verschuldungsrisiko ist und bleibt hoch», sagte Anbuhl laut einer Mitteilung. Er bekräftigte die Forderung des Studierendenwerks nach einer Stärkung des Bafögs. Dieses müsse dringend wieder mehr Studierende erreichen. Die staatliche Förderbank KfW bietet den Studienkredit, für den sie keine Sicherheiten von den Kreditnehmern verlangt, seit 2006 an. Zum 1. April hatte sie den Zinssatz von 9,01 auf 7,51 Prozent gesenkt. Er wird halbjährlich jeweils zum 1. April und zum 1. Oktober neu festgesetzt. Zinsen deutlich gestiegen In den vergangenen Jahren war der Kredit deutlich teurer geworden

Deutsche Studierendenwerk, Zinssatz, Kfw-Studienkredit, Studierende, Bafög, Verschuldungsrisiko, Förderbank, Sicherheiten, Zinsen