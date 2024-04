Seniorin bezieht 130.000 Euro Rente im Jahr

Eine Frau bezieht rund 10.000 Euro inklusive Rente monatlich. Obwohl Geld für sie und ihren Lebenspartner keine große Rolle spielt, verzichten sie auf Luxus.Doch es gibt auch Ausnahmen: Eine Seniorin bezieht nach eigenen Angaben knapp 130.000 Euro Rente im Jahr. Das sind heruntergerechnet über 10.000 Euro monatlich – ein Betrag, von dem viele nur träumen können. Selbst mitverrät die Seniorin, wie der Betrag zustande kommt: „77.000 Euro habe ich freiberuflich im vergangenen Jahr brutto verdient.

3438 Euro anund Betriebsrente kommen im Monat dazu. Ebenso 870 Euro an Mieteinnahmen für ein Haus in Süddeutschland, das ich von meinen Eltern geerbt habe.“ In Rente ist sie seit einem Jahr. In den Siebzigern studierte die Seniorin Anglistik, Romanistik und Germanistik auf Lehramt und absolvierte später ihr Referendariat. Allerdings fand sie keine Anstellung, da es damals einen Überfluss an Lehrkräften ga

Knapp 130.000 Euro inklusive Rente im Jahr: Seniorin spricht über ihre AusgabenMehr als die Hälfte der gesetzlichen Renten in Deutschland liegt unter 1100 Euro im Monat, laut dem Bundessozialministerium. Das betrifft 10,1 Millionen Menschen oder 54,3 Prozent aller Renten. Unter 1300 Euro liegen 66,6 Prozent und unter 1600 Euro 81,1 Prozent. Die überwiegende Mehrheit, 93,1 Prozent, erhält weniger als 2000 Euro.

