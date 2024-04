Senior kracht mit Fahrzeug in abbiegenden Lkw

Am Mittwochmittag (3. April) ist in Fridolfing ein Senior (82) mit seinem Fahrzeug in einen abbiegenden Lkw gekracht. Ein Fahrfehler gilt aus Unfallursache. Der Autofahrer wurde dabei nicht nur verletzt, es entstand auch ein beachtlicher Sachschaden.– Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw hat auf der Bundesstraße 20 im Gemeindebereich Fridolfing erheblichen Schaden verursacht. Wie die zuständige Polizei Laufen mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch (3. April) gegen 13.

40 Uhr.Ein 61-jähriger Kraftfahrer war mit seinem Kipplastwagen von Tittmoning kommend in Richtung Laufen unterwegs. Als er an der Abzweigung nach Oberau nach links abbiegen wollte und dafür ordnungsgemäß den Blinker gesetzt hatte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai. Dieser war zur gleichen Zeit auf der Bundesstraße in Richtung Laufen unterweg

Senior Fahrzeug Lkw Unfall Bundesstraße Fridolfing

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



chiemgau24 / 🏆 50. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schwerer Unfall auf A1 bei Wildeshausen: Lkw fährt auf Fahrzeug aufNichts geht im Moment auf der A1 bei Wildeshausen in Richtung Münster: Am Mittwochmorgen ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Kiefersfelden: Lkw-Blockabfertigung auf der A93 - Pannen-Lkw sorgt zusätzlich für BehinderungenNeues Jahr, altes „Spiel“: Auch heuer kommt es auf der österreichischen Seite der Inntalautobahn (A12) einmal mehr zu einer Lkw-Blockabfertigung. Erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus - sehr zum Leidwesen der Autofahrer und der Anwohner der Anlieger-Gemeinden im Inntal - sind das Ergebnis.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Kiefersfelden: Lkw-Blockabfertigung auf der A93 - Pannen-Lkw sorgt zusätzlich für BehinderungenNeues Jahr, altes „Spiel“: Auch heuer kommt es auf der österreichischen Seite der Inntalautobahn (A12) einmal mehr zu einer Lkw-Blockabfertigung. Erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus - sehr zum Leidwesen der Autofahrer und der Anwohner der Anlieger-Gemeinden im Inntal - sind das Ergebnis.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Kiefersfelden: Lkw-Blockabfertigung auf der A93 - Pannen-Lkw sorgt zusätzlich für BehinderungenNeues Jahr, altes „Spiel“: Auch heuer kommt es auf der österreichischen Seite der Inntalautobahn (A12) einmal mehr zu einer Lkw-Blockabfertigung. Erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus - sehr zum Leidwesen der Autofahrer und der Anwohner der Anlieger-Gemeinden im Inntal - sind das Ergebnis.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Analyse: Autohersteller verlieren etwa 6.000 Dollar mit jedem verkauften E-FahrzeugLaut einer aktuellen Analyse verlieren Automobilhersteller mit jedem verkauften Elektroauto Tausende von Dollar.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Dieses Fahrzeug legt 2.803 Kilometer mit einer Wasserstoff-Tankfüllung zurückEmissionsfreie Mobilität ist zu einem zentralen Ziel globaler Nachhaltigkeitsbemühungen geworden. In diesem Kontext rückt Wasserstoff als vielversprechende grüne Energiequelle immer stärker in den Fokus. Jetzt wurde ein neuer Meilenstein auf dem Weg der technologischen Fortschritte erreicht.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »