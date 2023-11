Semarang: Jeffrey Herlings (KTM) siegt souverän

in diesem Jahr Weltmeister werden, hätte er diesen Titel wahrscheinlich heute gewonnen, denn die alte Regel besagt: Den Titel erkämpft man an den schlechten Tagen. Heute war definitiv ein schlechter Tag für den, doch irgendwie kämpfte er sich auf Rang 4 nach vorne und betrieb so maximale Schadensbegrenzung.

SPEEDWEEKMAG: Quali Lommel: Roczen entschlossen zur PoleKen Roczen überholt Marvin Musquin im Qualirennen und gewinnt mit 8 Sekunden Vorsprung vor Jeffrey Herlings.

SPEEDWEEKMAG: Houston-3: Webb (KTM) siegt, Roczen ist WM-LeaderKen Roczen (Honda) führte im Finale von Houston-3 bis zur letzten Runde, wurde von einem Überrundeten aufgehalten und kurz vor dem Ziel von Cooper Webb (KTM) abgefangen. Roczen ist mit Rang 2 neuer WM-Leader.

SPEEDWEEKMAG: Talkessel: Antonio Cairoli (KTM) siegt souveränMit einem Sieg im zweiten Lauf zum Großen Preis von Teutschenthal sicherte sich Antonio Cairoli (KTM) den Grand-Prix-Sieg und baute seine WM-Führung weiter aus. Max Nagl (P8) startete gut und fiel zurück.

SPEEDWEEKMAG: Iker Lecuona (KTM/Sturz): «Habe heute viel gelernt»Red Bull-KTM-Tech3-Pilot Iker Lecuona marschierte in Misano bis auf den sechsten Platz vor, dann schmiss er sein Gefährt weg. Teamchef Poncharal tröstet den tapferen Spanier.

SPEEDWEEKMAG: Bradley Smith (KTM): «Die Top-10 sind viel verlangt»Red Bull-KTM-Pilot Bradley Smith wird von der 14. Position vor seinem Teamkollegen Pol Espargaró in das MotoGP-Rennen in Austin starten. «Meine Pace war im FP4 solide», freute sich der Brite.

SPEEDWEEKMAG: Brad Binder (KTM): Was bedeutet «Player 33»?Die Südafrikaner lagen wochenlang im Rugby-WM Fieber. Am Samstag (28.10.) gewannen sie das Finale in Paris gegen die All Blacks. Brad Binder reagierte mit einem speziellen Helm-Design.

