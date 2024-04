Seltenheiten am Nordseestrand: Funde melden und der Wissenschaft helfen

Wer im Nordsee -Urlaub am Strand spaziert, sollte die Augen aufhalten: Im Sand gibt es mancherorts Seltenheiten zu entdecken. Wer seinen Fund meldet, hilft sogar der Wissenschaft . der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das seien so viele wie in den 15 Jahren zuvor. Zudem wurde im September eine tote Lederschildkröte aus der Funde können über die App „Beach Explorer“ der Schutzstation Wattenmeer gemeldet werden, die vom Bundesamt für Naturschutz gefördert wird.

So könne über die Jahre ermittelt werden, wo welche Dinge angespült werden und ob sich die Häufigkeit mit dem Klima oder mit Meeresschutzmaßnahmen ändert. „Der ‚Beach Explorer‘ wird durch jeden gemeldeten Strandfund aussagefähiger“, sagte Borcherding. „Mit über 50.000 Datensätzen können wir bereits viele Veränderungen dokumentieren und bewerten.“ Es gibt eine Qualitätskontrolle, mit der sichergestellt wird, dass die Funddaten des „Beach Explorers“ auch für wissenschaftliche Auswertungen nutzbar sin

Nordsee Strand Seltenheiten Funde Wissenschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Amazon-Prime-Show „The 50“: Wer ist noch dabei?, Wer ist im Finale?, Wer ist raus?Die neue Amazon-Prime-Reality setzt XXL-Maßstäbe: Wir verraten euch, welche Teilnehmer dabei sind und wann neue Folgen gestreamt werden können.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wissenschaft: Was weiß die Wissenschaft über das Havanna-Syndrom?Laut Medienberichten soll der russische Geheimdienst hinter dem Havanna-Syndrom stecken. Der US-Geheimdienst wiederum sieht keine Hinweise darauf. Auch aus der Wissenschaft heißt es zum Havanna-Syndrom: Ursache unklar.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Der FC Bayern der Zukunft - wer soll bleiben, wer kann gehen?Zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, zum Teil blutleere Auftritte, es droht die erste titellose Saison seit 2012. Erfahrungsgemäß wird der FC Bayern sein Team radikal umbauen. Die Frage der Woche: Wer soll bleiben, wer kann gehen?

Herkunft: BR24Sport - 🏆 39. / 63 Weiterlesen »

Bachelor 2024 Kandidaten: Wer ist raus & wer ist noch dabei?Wer ist raus beim Bachelor 2023? Wir verraten, wer jede Woche gehen muss, wer bleiben darf und wer die größten Chancen aufs Finale hat.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Lets Dance 2024: Wer ist raus - wer ist weiter dabei?„Let's Dance“ auf RTL: 14 Promis tanzen wieder um die Wette. Aber wer ist raus, welcher Star ist am kommenden Freitag noch dabei? Hier gibt es die große Übersicht.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Wer weiß denn sowas? | Wer weiß denn sowas?Liebe und Arbeit zu vermischen – für viele Paare undenkbar. Für das seit 2010 verheiratete Ehepaar Anna Schudt und Moritz Führmann kein Problem. Ob das harmonische Miteinander auch klappt, wenn sie zum Wettraten gegeneinander antreten?

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »