Seltene Wildbienenarten in Berlin entdeckt

Seltene Wildbienenarten wurden bei Untersuchungen der Deutschen Wildtier Stiftung in Berlin entdeckt. Gesichtet wurden unter anderem die Bedornte Mauerbiene (Osmia spinulosa) oder die Witwenblumen-Sandbiene (Andrena hattorfiana), die auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten stehen, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte. Die Untersuchung fand im Jahr 2023 statt und wurde auf speziellen Flächen der Stiftung durchgeführt.

Rund 330 Wildbienenarten leben den Angaben zufolge in Berlin, 170 davon wurden auf den betreuten Flächen entdeckt. Diese befinden sich sowohl in der Innenstadt als auch in den Außenbezirken. "Elf der erfassten Arten auf diesen Flächen sind auf der Roten Liste der Bienen Deutschlands als "Gefährdet" gelistet", sagte der Leiter der Wildbienenprojekte, Manuel Hensen. Dazu zählen auch die Vierbindige Furchenbiene (Halictus quadricinctus) oder die Vierfleck-Schmalbiene (Lasioglossum quadrinotatum

