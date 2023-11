Self-Storage-Lager: Wenn der Platz zu Hause nicht ausreicht

Zwar verfügen Menschen laut einer Studie über immer mehr Wohnraum, doch scheint der Platz manchmal trotzdem nicht auszureichen. Der Ausweg sind Self-Storage-Lager. Was steckt hinter dem Trend aus den USA? Sebastian Mastalka betreibt seit April ein Self-Storage-Lager in der Innenstadt, um Menschen Abstellfläche in der Nähe zu ermöglichen. Der Schrank, der nicht durch das Treppenhaus passt, oder die geerbte Büchersammlung – nicht immer findet alles in den eigenen vier Wänden seinen Platz.

Und das, obwohl die durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche auf dem Land und auch in der Stadt konstant steigt. Das geht aus einer Studie des Immobiliendienstleisters 'empirica regio' aus dem Jahr 2022 hervor. Gleichzeitig steigt die Zahl sogenannter Self-Storage-Lager





