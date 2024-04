Selenskyj kritisiert den Westen wegen Verzögerung bei der Bereitstellung von Flugabwehrsystemen

Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft dem Westen zu langes Nachdenken bei Bereitstellung von Flugabwehrsystem en vor. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag. Nach dem Tod mehrerer Rettungskräfte bei einem russischen Angriff in der ukrainischen Stadt Charkiw hat Präsident Wolodymyr Selenskyj das Zögern vieler Staaten bei der Militärhilfe für sein Land als völlig inakzeptabel kritisiert.

"Ein neues Flugabwehrsystem könnte die Lage fundamental verändern", sagte Selenskyj in seiner gestern in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft. Er sei jedem Land dankbar, das nach Möglichkeiten suche, der Ukraine zu helfen. Zugleich sagte er: "Es ist völlig inakzeptabel, dass so viele Länder in der Welt noch immer darüber nachdenken, wie sie dem Terror entgegenwirken können, obwohl es nur ein paar politische Entscheidungen brauch

