Selbstbräuner-Test: Die besten Produkte für einen gebräunten Teint

Ein gebräunter Teint binnen weniger Stunden. In unserem Selbstbräuner-Test haben wir fünf Produkte genauer angeschaut und geben Ihnen Tipps, wie Sie das bestmögliche Ergebnis damit erzielen. Versprechen bekanntlich eine sonnengeküsste Haut in kürzester Zeit – weiße Waden und ein fahler Gesichtston gehören damit der Vergangenheit an und die Haut wird nicht den UV-Strahlen ausgesetzt.

Von Lotions über Sprays bis hin zu Ölen bietet die Bräunungsindustrie mittlerweile nicht nur eine große Auswahl an Produkten für die Anwendung auf der Haut, sondern auch vegane Kapseln mit Tönungseffekt. Was Sie beim Kauf eines Selbstbräuners beachten sollten und welche Produkte am unbedenklichsten sind, verraten wir Ihnen in unserem Selbstbräuner-Test. Zaubert. Nach dem Auftragen verbindet sich dieser aus Glyzerin gewonnene Zucker mit den Proteinen auf der Haut und sorgt somit für den bekannten Bräunungseffekt

