Seitenwagen: Ein Auftakt im Sand

Da stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Bringt der auf Siege und Titel gepolte Willemsen die Geduld mit, um seinen neuen und ziemlich unerfahrenen Partner aufzubauen? Oder bekommt er «kalte Füsse» und heuert einen Beifahrer an, auf den er sogleich zählen kann? Sven Verbrugge und Kaspars Stupelis sind derzeit arbeitslos!

Den NC-Auftakt dominierten Etienne Bax/Ben van den Bogaart auf beeindruckende Weise. Lediglich die frisch vom KTM-Viertakter auf Zabel-Zweitakter umgestiegenen Belgier Jan Hendrickx/Tim Smeuninx konnten mithalten. Auch deutschsprachige Teams nutzten Lochem zum Training für den GP-Auftakt im Sand von Oss/NL. Marko Happich und Meinrad Schelbert ließen mit den Rängen 6 und 5 aufhorchen.

Andreas Bürgler konnte Rafael Markert als neuen Beifahrer gewinnen. Das schweizerisch-schwäbische Duo will die DM und ausgewählte WM-Läufe bestreiten. Mit den Plätzen 17 und 11 gegen die starke Konkurrenz hat das frisch formierte Duo durchaus Podium-Potential. Schwerer taten sich Marcel Faustmann/Kevin Riekert (28./24.) und Markus Reipen/Marco Godau (-/-).

Nach diesem ersten Kräftemessen führt Bax die holländische Meisterschaft vor Jan Hendrickx und Ben Adriaenssen/Guennady Auvray (B/F) an. Der nächste Lauf zur international ausgeschriebenen Holländischen Meisterschaft findet am 19.3. in Oldebroek statt – für Happich & Co eine weitere Gelegenheit, sich für die WM fit zu machen.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt.

