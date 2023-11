Seit 31 Jahren nicht mehr: Bundesliga erlebt historischen Pokal-Exodus

In der damaligen Pokalsaison gab es auch im Finale ein Kuriosum. Nicht nur errang die Werkself, der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga, im Endspiel seinen bis heute einzigen nationalen Titel. Darüber hinaus holten sie den 1:0-Sieg gegen die Amateur-Mannschaft von Hertha BSC, die sich zuvor gegen Zweitligist Hannover und Bundesligisten Nürnberg durchgesetzt hatte.

Theoretisch kann es dazu auch in dieser Saison wieder kommen. Diesmal stehen in der Runde der letzten 16 neben den sechs Bundesligisten, acht Zweitligisten, ein Drittligist und ein Viertligist. Und zur Gruppe der Zweitligisten gehört diesmal wieder Hertha BSC, die gewissermaßen wieder die "Bubis" sind.

Der kommende Sonntag wird erste Indizien dafür liefern, ob sich Geschichte wiederholt. Denn dann wird das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Die Spiele werden am 5. und 6. Dezember ausgetragen. Das Pokalfinale findet am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

11FREUNDE_DE: Pokal­held der 1. DFB-Pokal­runde gesuchtZusammen mit VW sucht 11FREUNDE den Pokal­helden der 1. Runde 2023/24

Herkunft: 11Freunde_de | Weiterlesen ⮕

SZAKTUELL: DFB-Pokal: FC Homburg glaubt an Pokal-Coup gegen Greuther FürthRegionalligist FC Homburg ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals an diesem Dienstag Außenseiter gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Die Erstrunden-Sensation gegen Bundesligist Darmstadt 98 gibt Hoffnung.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Pokal: DFB-Pokal in Nürnberg soll für Rostock zum Mutmacher werdenRostock (lby) - Trotz der sportlichen Krise in der 2. Fußball-Bundesliga und auch vor der DFB-Pokal-Hürde in Nürnberg fürchtet Hansa Rostocks Trainer

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Pokal: Viertligist verblüfft: Homburg besiegt im Pokal auch FürthHomburg - Der FC 08 Homburg hat im DFB-Pokal die nächste Überraschung geschafft und nach Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 auch Zweitligist Greuther

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Pokal: Frühes Pokal-Aus für Titelverteidiger LeipzigWolfsburg - Titelverteidiger RB Leipzig ist im DFB-Pokal dieses Mal bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Cup-Gewinner der vergangenen beiden

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Pokal: Pokal-Aus und Rot für Fischer: Union-Krise immer schlimmerStuttgart - Urs Fischer sah erst die elfte Pflichtspiel-Pleite seiner Mannschaft nacheinander und dann auch noch die Rote Karte. «Gut ist es nicht, es

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕