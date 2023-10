Segeln: Steuer-Schäden: Sturm erschwert Transatlantik-Rennen

Stürme auf See haben den Auftakt des Transatlantik-Segelklassikers"Transat Jacques Vabre" weiter massiv beeinträchtigt. Am frühen Montagmorgen brach um 1.21 Uhr der Mast auf der mitfavorisierten"Crédit Mutuel" aus Frankreich. Das Boot erreichte den Hafen Cherbourg in Frankreich danach aus eigener Kraft. Weitere Class-40-Jachten in dem mit insgesamt 55 Booten gestarteten Feld fielen mit Struktur- und Steuer-Schäden aus.

Stürme auf See haben den Auftakt des Transatlantik-Segelklassikers "Transat Jacques Vabre" weiter massiv beeinträchtigt. Am frühen Montagmorgen brach um 1.21 Uhr der Mast auf der mitfavorisierten "Crédit Mutuel" aus Frankreich. Das Boot erreichte den Hafen Cherbourg in Frankreich danach aus eigener Kraft. Weitere Class-40-Jachten in dem mit insgesamt 55 Booten gestarteten Feld fielen mit Struktur- und Steuer-Schäden aus.

erwartet. Das junge deutsche Duo Lennart Burke/Melwin Fink hat die stürmische erste Nacht auf See gut gemeistert. Der 25-jährige Burke und sein erst 21 Jahre alter Co-Skipper Fink lagen mit ihrer Jacht "Sign for Com" auf Platz 20. Burke vermeldete von See: "Es läuft! Es macht richtig Spaß. Wir ringen mit einigen anderen Seglern und freuen uns, uns immer weiter nach vorne zu kämpfen. headtopics.com

Das Transatlantik-Rennen hatte am Sonntag nur mit drei von vier Bootsklassen begonnen. Die aus Vendée Globe und Ocean Race bekannten Imoca-Jachten mit Boris Herrmanns "Malizia-Seaexplorer" waren angesichts der schweren Sturmwarnungen für das Auftaktrevier erst gar nicht gestartet. Noch gibt es keine offizielle Neuansetzung für ihren Start, doch Experten erwarten ihn nicht vor dem kommenden Wochenende. Auch die Klassen Ocean Fifty und Class 40 werden in16.

Hamburg & Schleswig-Holstein: Steuer-Schäden: Sturm erschwert Transatlantik-RennenAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein Weiterlesen ⮕

(59) wegen Trunkenheit am Steuer angeklagtNach einem Streit mit ihrem Partner John Janssen wurde (59) offiziell angeklagt, nachdem sie betrunken in die Seite eines Hauses gefahren sein soll. Ihr Blutalkoholspiegel betrug über zwei Promille. Weiterlesen ⮕

Düsseldorf verabschiedet sich von der Steuer für TanzveranstaltungenDie Stadt Düsseldorf schafft die Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen ab, um das Betreiben von Clubs und Bars attraktiver zu machen. Betreiber von Bars und Clubs sowie Party-Veranstalter müssen bisher Vergnügungssteuer zahlen, was als fragwürdig und ungerecht betrachtet wird. Die Abschaffung der Steuer bedeutet eine finanzielle Entlastung für die Betriebe und ermöglicht möglicherweise Neueinstellungen. Weiterlesen ⮕

Stadt erhebt Steuer auf Stripshows und ErotikmessenDie Stadt erhebt eine Steuer auf Tanzveranstaltungen, Stripshows und Erotikmessen. Betreiber sind empört über die Abgaberegeln. Weiterlesen ⮕

Autofahrer mit Alkohol am Steuer gestopptDie Polizei hat einen 27-jährigen Autofahrer aus Syke aufgrund von Alkoholkonsum am Steuer gestoppt. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 0,84 Promille. Weiterfahrt wurde untersagt. Weiterlesen ⮕

Tabelle zur Doppelbesteuerung der Rente: Wie viel Prozent Steuer müssen gezahlt werden?Wer Rente bezieht, muss diese auch versteuern. Wie hoch der Anteil ist, hängt vom Renteneintrittsjahr ab. Der Tabelle können Sie Ihren Anteil entnehmen. Weiterlesen ⮕