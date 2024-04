Seenotrettungsboot "Jürgen Horst" an der Ostseeküste eingeweiht

Sie sind klein, wendig, schnell und haben einen geringen Tiefgang. Nun wurde das erste von zwei Booten an der Ostseeküste eingeweiht. Das Zweite soll am Sonntag folgen. Das Seenotrettungsboot " Jürgen Horst " ist in Laboe an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste getauft worden. Der Taufname des Bootes vereine die Vornamen zweier Brüder aus Dortmund, die den Seenotrettern Zeit ihres Lebens verbunden waren, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchige r (DGzRS) am Samstag mit.

Das Seenotrettungsboot wurde aus dem Nachlass finanziert, in dem die Seenotretter großzügig bedacht wurden. Die "Jürgen Horst" ist laut DGzRS das erste von zwei in den vergangenen Monaten in Dienst gestellten Seenotrettungsbooten der 8,9-Meter-Klasse. Bereits seit Anfang Oktober sei es in Kiel-Schilksee stationiert. Das zweite Schiff soll am Sonntag in Burgtiefe auf Fehmarn getauft werden, wobei erst dann der Name bekannt gegeben werd

Seenotrettungsboot Jürgen Horst Ostseeküste Laboe Schiffbrüchige Dgzrs

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Seenotrettungsboot «Jürgen Horst» in Laboe getauftSie sind klein, wendig, schnell und haben einen geringen Tiefgang. Nun wurde das erste von zwei Booten an der Ostseeküste eingeweiht. Das Zweite soll am ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Neues Seenotrettungsboot in Laboe getauftDie Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat heute das erste von zwei neuen Seenotrettungsbooten für Schleswig-Holstein getauft. Sie sollen besonders schnell und wendig sein.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Erfolgreicher Artenschutz: Das größte Raubtier Mitteleuropas kehrt an die Ostseeküste zurückDie Rückkehr der Kegelrobbe ist ein Erfolg. Auch an der Ostsee steht wohl bald ein Schlüsselereignis bevor.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Diskussion bei „Bares für Rares“: Moderator Horst Lichter spricht ernste Worte mit KandidatenBei „Bares für Rares“ entfachen so manche Raritäten heiße Diskussionen. Doch nicht jedes Objekt sorgt für überrasche Hochgefühle, denn so mancher. Und nun kam es zum nächsten Wow-Moment: Noch bevor es zu einer möglichen Verhandlung kam, musste Moderator Horst Lichter ein Machtwort sprechen. Der Grund war eine Bronzeskulptur, die von Nicole Schulz und Bernhard Kurkowski zum Verkauf angeboten wurde.Nach einem kurzen Plausch zwischen den Verkaufswilligen und dem Moderator erfuhr Lichter, was die Bronze-Skulptur darstellen soll: nämlich eine schwangere Frau

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wegen Schwangeren-Skulptur: Horst Lichter knöpft sich „Bares für Rares“-Verkäufer vorDie deutsche Fernsehsendung 'Bares für Rares' begeistert mit ihrem Konzept einer Antiquitäten- und Trödelshow ein breites Publikum.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wegen Schwangeren-Skulptur: Horst Lichter weist „Bares für Rares“-Verkäufer zurechtDie deutsche Fernsehsendung 'Bares für Rares' begeistert mit ihrem Konzept einer Antiquitäten- und Trödelshow ein breites Publikum.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »