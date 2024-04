Seeaufklärer der Deutschen Marine löst Alarm aus

Ein Seeaufklärer der Deutschen Marine hatte Donnerstagnacht über dem Wasser technische Probleme. Das Kampfflugzeug vom Typ P-3 Orion aus Nordholz löste sofort Alarm aus, und meldete den Luftnotfall-Code 7700. Ein Fall von „Emergency“. Der Code bedeutet: Das Notfallsignal des Flugzeugs wird von Flugsicherungen weltweit erkannt. Auf „Flightradar“ wurde das ungewöhnliche Flugmanöver über der Ostsee vor Kaliningrad nahe Danzig aufgezeichnet. Glücklicherweise passierte nichts.

Das Flugzeug landete sicher, die Besatzung konnte es wohlbehalten verlassen. Was ist die Lockheed P-3 Orion? Die amerikanische Maschine ist ein viermotoriges propellergetriebenes Flugzeug (35,6 m lang. 30,4 m Spannweite. Höchstgeschwindigkeit 761 km/h). Weltweit wird der Flieger als Seefernaufklärer und zur U-Boot-Jagd eingesetzt. Acht P-3C Orion gehören zum Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“ auf dem Fliegerhorst in Nordholz. Es handelt sich um Kampfflugzeuge, die für die U-Boot-Jagd konzipiert sind

Seeaufklärer Deutsche Marine P-3 Orion Alarm Technische Probleme

