Security-Einsatz bei „Let‘s Dance“: Lotto-Millionär sorgt für Tumult

Am Freitagabend bekamen die „Let‘s Dance“-Fans wieder reichlich tanzende Promis zu sehen. Was den TV-Zuschauern jedoch verborgen blieb: In der Werbepause kam es zu einem Security-Einsatz . Köln – Am Freitagabend (5. April) flackerte eine neue Folge von „Let‘s Dance“ über die Bildschirme. Die Fans konnten dabei unter anderem verfolgen, wie Gabriel Kelly (22) die ersten 30 Punkte der Staffel abstaubte. Wie gewohnte wurde die Tanzshow live ausgestrahlt.

Demnach bleibt den TV-Zuschauern verborgen, was in den Werbepausen im Studio vor sich geht. Dieses Mal musste sogar die Security einschreiten. Der Ursprung eines Tumults rund um die Jury: Lotto-Millionär Chico (bürgerlicher Name: Kürsat Yildirim, 43). Dieser war bei der Liveshow zu Gast und sorgte glatt für einen Security-Einsatz. Der einstige Kranführer, der durch seinen Lotto-Gewinn bekannt wurde, wollte einen Schnappschuss mit der „Let's Dance"-Jury ergattern.

