Sechs Zivilisten bei russischen Angriffen in der Ostukraine getötet

Bei russischen Angriff en auf die Ostukraine sind ukrainischen Angaben zufolge sechs Zivilisten getötet worden. Die Stadt Siwersk sei am Sonntagabend mit Mehrfachraketenwerfern angegriffen worden, schreibt der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, in den Online-Netzwerken. Dabei seien vier Männer getötet worden. Siwersk steht seit dem Beginn des russischen Angriff skriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 unter ständigem Beschuss.

Das niederländische Kabinett bewilligt zusätzliche Mittel für die Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine. Für den Zeitraum 2024 bis 2026 werden zusätzliche 4,4 Milliarden Euro für die militärische und humanitäre Unterstützung des Landes zur Verfügung gestellt, teilt die Regierung mit.

Der tschechische Europaminister Martin Dvořák will nach der Verteidigung Israels durch mehrere Staaten gegen den iranischen Luftangriff einen vergleichbaren Einsatz für die Ukraine. "Der nächtliche Angriff des Ayatollah auf Israel wurde dank einer schnellen internationalen Reaktion und der Bereitschaft, den Luftraum zu verteidigen, erfolgreich abgewehrt.

