Sechs Spieler verlassen den Herforder Eishockey Verein

Unter dem Strich steht eine Schnapszahl. Zusammen 444 Spiele haben Kapitän Jonas Gerstung, Lukas Krumpe, Dennis Gulda, Nicklas Müller, Dominik Patocka und Goalie Justin Schrörs für den Herforder Eishockey Verein bestritten, jetzt sagen die sechs Servus bei den Ostwestfalen. Der personelle Umbruch samt eines neuen Trainers steht in Herford an. Beim Herforder EV haben die Planungen für die neue Saison, dann erneut in der drittklassigen Oberliga Nord, längst Fahrt aufgenommen.

Intensiv sei an der zukünftigen Kaderzusammenstellung im engen Austausch mit dem neuen Ice Dragons-Chefcoach Henry Thom gearbeitet worden, und laut Vereinsführung ist zum aktuellen Zeitpunkt bereits ein großes Mannschaftsgerüst vorhanden. Eine ganze Reihe von Spielern werden dann aber nicht mehr in Herford und in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ mit dabei sei

Herforder Ice Dragons im Umbruch: Diese Spieler sagen ServusDer Herforder Eishockey Verein hat die Planungen für die kommende Saison im Visier und gibt die ersten Abgänge bekannt, darunter ist der Kapitän.

