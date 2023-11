Sechs Hochschulen kündigen Verträge für Semestertickets

Die Asten von sechs Hochschulen haben die Verträge für Semestertickets gekündigt. Der Grund ist, dass das Deutschlandticket so günstig ist, dass eine Zwangsgebühr für die Semestertickets nicht mehr durchsetzbar erscheint.

Die landesweite Vertretung der Studenten in NRW, das Landes-Asten-Treffen, drängt darauf, dass die Politik noch im November eine Lösung findet, die bisherigen Semestertickets mit Gültigkeit in einer Region oder in ganz NRW durch ein spezielles Deutschlandticket für Studenten abzulösen. Sonst drohe, dass an immer mehr Hochschulen zwar die Semestertickets gekündigt würden, es aber kein Nachfolgemodell gebe. Das sagte unserer Redaktion David Wiegmann, Koordinator der Landesastenkonferenz. Laut Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) haben bereits die Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf, die Technische Universität Dortmund, die Universität Duisburg-Essen, die Universität zu Köln, die Ruhr-Universität Bochum und die Westfälische Wilhelms-Universität Münster ihre Semestertickets gekündigt

:

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Juristinnen über Asylanträge in Ruanda: „Ein Verstoß gegen viele Verträge“Ein 🇬🇧 Gericht hat das Ruanda-Projekt gestoppt, die Regierung will es trotzdem durchziehen. Wie es in 🇬🇧 nun weiter geht und was das Urteil für die 🇩🇪 Debatte um Asylverfahren in Drittstaaten heißt, erklären SNiederfranke und MWalterFranke dgapev

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

AİRLİNERS_DE: Niederländische Regierung gibt Pläne zur Begrenzung der Flüge auf Schiphol aufUnter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »

VOGUE_GERMANY: Neumond am 13. November 2023Manches lässt sich jetzt nicht mehr länger aufschieben. 'Dieser Neumond im Skorpion am 13. November 2023 um 10.27 Uhr ist der erste Neumond nach dem Finsternis-Portal im Oktober. Die Energie ist immer noch intensiv, die Finsternis-Energien hallen noch nach', erklärt Jetteke van Lexmond von den 'Moonsisters' gleich zu Beginn und baut damit gleich einen perfekten Spannungsbogen für die vor uns liegende Zeit auf. Die Expertin, die sich mit dem Mondkalender ihrer Brand einen Namen gemacht hat, verrät VOGUE weiter, dass auch die Sonne in den vergangenen Wochen sehr aktiv gewesen sei: 'Es gab Sonneneruptionen, Sonnenwinde und geomagnetische Stürme, die alles durcheinandergebracht haben. Es wurden Sonnenwindgeschwindigkeiten von 750 Kilometern pro Sekunde gemessen, wobei die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 300 Kilometern pro Sekunde liegt. Lichtteilchen werden auf uns abgefeuert und rauschen durch unsere Systeme, was manche Menschen stärker spüren als andere

Herkunft: VOGUE_Germany | Weiterlesen »