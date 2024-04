Nach Israels tödlichem Angriff auf ausländische Helfer im Gazastreifen sind sechs der sieben Leichen nach Ägypten überführt worden. Das berichtete der staatsnahe Fernsehsender Al-Kahira News. Krankenwagen hätten die Leichen aus Gaza über den Übergang Rafah nach Ägypten gebracht. Die Leichen der aus Großbritannien, Polen und Australien stammenden Todesopfer sowie eines US-Kanadiers sollten in ihre Heimatländer überführt werden.

Die Leiche des palästinensischen Fahrers wurde an dessen Familie zur Bestattung in Gaza übergeben. Aus ägyptischen Sicherheitskreisen hieß es, dass Vertreter der jeweiligen Botschaften die Leichen zunächst in Kairo in Empfang nehmen sollten. Danach sei die Überführung über den Flughafen der ägyptischen Hauptstadt geplant. Am Dienstag waren bei einem Luftangriff der israelischen Armee sieben Mitarbeiter von World Central Kitchen (WCK) getötet worden. Die Fahrzeuge waren mit dem Logo der Organisation gekennzeichne

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Start ins EM-Jahr: Sechs Neulinge und sechs Rückkehrer für Frankreich und die NiederlandeBundestrainer Julian Nagelsmann hat am heutigen Donnerstag seinen insgesamt 26 Spieler umfassenden Kader für den Auftakt in das EM-Jahr mit den Länderspielen

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Leichen getöteter Helfer aus Gaza nach Ägypten überführtKairo/Gaza - Israel steht angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen international immer stärker in der Kritik. Zwischen Warschau und der Regierung in Jerusalem ist ein Streit entbrannt. Die News im Überblick.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Leichen getöteter Helfer aus Gaza nach Ägypten überführtIsrael steht angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen international immer stärker in der Kritik. Zwischen Warschau und der Regierung in Jerusalem ist ein Streit entbrannt. Die News im Überblick.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Leichen getöteter Helfer aus Gaza nach Ägypten überführtIsrael steht angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen international immer stärker in der Kritik. Zwischen Warschau und der Regierung in Jerusalem ist ein Streit entbrannt. Die News im Überblick.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Hinterkaifeck: Sechs Leichen, kein Mörder, viele FragenDer Sechsfachmord 1922 in Hinterkaifeck zieht viele Menschen noch heute in seinen Bann. Gästeführerin Maria Weibl erzählt bei einer Führung regelmäßig davon.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

„Die Hälfte aller Fälle wäre vermeidbar“: Das sind die sechs größten Risikofaktoren für DarmkrebsDarmkrebs ist nur selten genetisch bedingt. Häufig ist er das Ergebnis eines ungesunden Lebensstils. Wir haben es also selbst in der Hand, unser Risiko erheblich zu senken.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »