Sébastien Haller fällt länger aus

Sébastien Haller wird Borussia Dortmund in den entscheidenden Saisonwochen länger fehlen. "Er ist wieder am Sprunggelenk verletzt, das Narbengewebe ist beschädigt", sagte Trainer Edin Terzic vor dem Viertelfinal-Rückspiel des BVB in der Champions League gegen Atlético Madrid am Dienstag. Der ivorische Nationalstürmer war im Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach früh ausgewechselt worden.

Das betrifft somit auch das Ligaspiel gegen den neuen deutschen Meister Bayer Leverkusen am Sonntag und das "Endspiel" um die erneute Champions-League-Teilnahme bei RB Leipzig.) kann nach dem 1:2 im Hinspiel vor einer Woche zumindest Jadon Sancho spielen. "Er ist gesund", sagte Terzic - in Gladbach war der junge Engländer wegen Magen-Darm-Problemen ausgefallen.

