Sebastian Vettel zeigt Interesse an einem Comeback in der Formel 1

📆 05.04.2024 11:36:00

Sebastian Vettel hat Interesse an einem Comeback in der Formel 1 gezeigt. Der ehemalige Weltmeister könnte sich vorstellen, ab der Saison 2025 wieder in der Königsklasse des Motorsports anzutreten. Vettel verlässt Mercedes am Ende dieser Saison und hat noch kein Cockpit für die kommende Saison. Auch Carlos Sainz, Fernando Alonso und Kimi Antonelli sind potenzielle Kandidaten. Vettel betonte jedoch, dass ein Comeback von verschiedenen Faktoren abhängt und eine große Verpflichtung darstellt. Lewis Hamilton würde eine Rückkehr von Vettel begrüßen.