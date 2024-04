Sebastian Vettel kokettiert mit Plänen zu einer Rückkehr in die Formel 1 . Die ehemaligen Kollegen können sich das auch vorstellen. Namhafte auch deutsche Beispiele gibt es. Mercedes braucht einen Nachfolger für Lewis Hamilton - und immer wieder fällt der Name von Sebastian Vettel . Der viermalige Formel-1-Weltmeister trat Ende 2022 zurück, er wollte sich anderen Projekten und vor allem seiner Familie widmen, denn er hat drei Kinder.

2025 wird aber ein Cockpit beim langjährigen Branchenprimus frei, weil Rekordweltmeister Lewis Hamilton zu Ferrari wechselt. Gesucht wird also ein neuer Teamkollege für den Briten George Russell, der Vettel am Donnerstag lobte: „Sebastian ist eine großartige Person und viermal Weltmeister. Seine Persönlichkeit wird hier vermisst.“Die Liebe zum Motorsport ist geblieben. In Interviews gab Vettel zuletzt zu, immer mal wieder über ein Comeback nachgedacht zu haben, zudem testete er erst ein Auto für den 24-Stunden-Klassiker in Le Man

Sebastian Vettel Formel 1 Mercedes Comeback Lewis Hamilton

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Formel 1: Mercedes trifft Entscheidung um Sebastian VettelSeit Wochen halten sich Gerüchte um eine Rückkehr des Deutschen. BILD kennt die Wahrheit.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Formel 1: Mercedes trifft Entscheidung um Sebastian Vettel – Kehrt der Weltmeister zurück?Seit Wochen gibt es Gerüchte um ein Vettel-Comeback. SPORT BILD kennt die Wahrheit.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Formel 1: Mercedes trifft Entscheidung um Sebastian VettelSeit Wochen halten sich Gerüchte um eine Rückkehr des Deutschen. BILD kennt die Wahrheit.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Ex-Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel findet klare Worte für Jürgen KloppSebastian Vettel gehört zu den erfolgreichsten deutschen Rennfahrern in der Formel 1. Andere Sportarten hat er aber auch im Blick, vor allem den Fußball.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Sebastian Vettel: Steht er vor einem Formel-1-Comeback?Viele Motorsport-Fans wünsche sich ein Formel-1-Comeback von Sebastian Vettel. Der 36-Jährige hat nun über eine mögliche Rückkehr in die Königsklasse gesprochen.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Sebastian Vettel spricht über potenzielle Rückkehr in die Formel 1Sebastian Vettel äußert sich zu Gerüchten über eine mögliche Rückkehr in die Formel 1 als Nachfolger von Lewis Hamilton. Der vierfache Weltmeister betont, dass ihm der Wettbewerb fehlt und er potenziell auf dem Fahrermarkt ist.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »