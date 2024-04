Sebastian Vettel kann sich Rückkehr in die Formel 1 vorstellen

Der ehemalige Weltmeister Sebastian Vettel (36) kann sich offenbar eine Rückkehr in die Formel 1 vorstellen. Er sagte, dass man nie wisse, wohin das Leben einen führe und dass es ihn möglicherweise zurück hinter das Steuer bringen könnte. Vettel ist für die Saison 2025 auf dem Markt, da er kein Cockpit habe. Ob er eines suche, hänge von dem Paket ab.

Vettel hatte sich nach der Saison 2022 aus der Königsklasse verabschiedet, aber er schließt eine Rückkehr nicht aus, da es Dinge gibt, die er vermisse, vor allem den Wettbewerb

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



