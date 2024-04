Sebastian Vettel kann sich Rückkehr in die Formel 1 vorstellen

Der ehemalige Weltmeister Sebastian Vettel kann sich eine Rückkehr in die Formel 1 vorstellen. Er ist für die Saison 2025 auf dem Markt, da er kein Cockpit hat. Ob er jedoch eines sucht, ist fraglich. Vettel verabschiedete sich nach der Saison 2022 aus der Königsklasse, schließt eine Rückkehr jedoch nicht aus.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Eurosport_DE / 🏆 89. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sebastian Vettel schließt eine Rückkehr in die Formel 1 derzeit ausAuch wegen seiner Familie kommt eine schnelle Formel-1-Rückkehr für Ex-Weltmeister Sebastian Vettel derzeit nicht infrage.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Sebastian Vettel äußert sich möglicher Rückkehr in die Formel 1: 'Natürlich liebäugelt man'Sebastian Vettel schließt ein Comeback in der Formel 1 nicht kategorisch aus. Dennoch erscheint eine Rückkehr in die Königsklasse aktuell eher unwahrscheinlich.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Sebastian Vettel als Ersatz für Lewis Hamilton zu Mercedes?Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (36) kann sich offenbar eine Rückkehr in die Formel 1 vorstellen.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

Formel-1-Experte hält Vettel-Rückkehr für realistischIm Herzen der Formel 1 brodelt es gewaltig. Max Verstappen, der unangefochtene Weltmeister, steht möglicherweise vor dem größten Schritt seiner Karriere – einem Wechsel von Red Bull zu Mercedes. Der Grund für diese spektakuläre Entwicklung? Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, und die internen Querelen, die das Team zu spalten drohen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Formel-1-Experte hält Vettel-Rückkehr für realistischIm Herzen der Formel 1 brodelt es gewaltig. Max Verstappen, der unangefochtene Weltmeister, steht möglicherweise vor dem größten Schritt seiner Karriere – einem Wechsel von Red Bull zu Mercedes. Der Grund für diese spektakuläre Entwicklung? Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, und die internen Querelen, die das Team zu spalten drohen.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Vettel und die Formel-1-Rückkehr: «Papa, mach das nicht»Nicht das erste Mal denkt Sebastian Vettel an den Rücktritt vom Rücktritt. Doch es gibt Gründe, warum er gerade kein Formel-1-Fahrer sein will. Das kann sich aber ändern.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »