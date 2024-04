Sebastian Vettel äußert sich zur Horner-Affäre

Sebastian Vettel glaubt, dass sich die Horner-Affäre 'jetzt im Kreis dreht' - Fehlende Transparenz erschwert die Meinungsbildung und der Sport rückt in den Hintergrund. Vettel hält sich mit Aussagen zur aktuellen Situation allerdings zurück. 'Es ist immer schwierig, wenn man das eine liest, dann das andere und dann das Gegenteil', sagt der viermalige Weltmeister.

Tatsächlich blieb es zuletzt eher ruhig, nachdem vor dem Grand Prix von Australien in Melbourne sogar Gerüchte aufgekommen waren, dass Christian Horner vom Teamchef des Formel-1-Rennstalls abgelöst werden könnte. 'Ich meine, offensichtlich wurde seit Anfang des Jahres viel geredet. Bei diesen Dingen ist es immer schwierig, alles zu wissen', so Vettel, der sich nicht nur in diesem Zusammen wünscht, dass 'es' aufgeklärt wird. Entsprechend verhält sich der ehemalige Red-Bull-Fahrer diplomatisch, wenn es um eine ehrliche Meinung zur aktuellen Gesamtsituation und den Vorwürfen gegen seinen ehemaligen Teamchef geht

