Sebastian Mrowca fehlt Preußen Münster die 'nächsten Wochen'

Am Montag folgte nun die fällige MRT-Untersuchung, deren Ergebnis dem 29-jährigen Mrowca nicht gefallen dürfte: Der Stammspieler, der in allen 14 Pflichtspielen zum Einsatz kam (vier Vorlagen; kicker-Note 2,83), hat sich"eine Wadenverletzung" zugezogen, deretwegen er"den Adlerträgern in den nächsten Wochen fehlen wird", heißt es weiter., der in Regensburg aufgrund einer Notbremse in der 71.

Während Kok die Woche darauf bei Freiburg II und generell diesen Monat noch in den Kader zurückkehren dürfte, erscheint es fraglich, ob Mrowca dieses Jahr nochmal spielen wird.

