Am 03. April 2023 übernahm Sebastian Hoeneß den Posten des Cheftrainers beim VfB Stuttgart. Aus dem Abstiegskandidaten formte er einen Champions-League-Aspiranten. Sky Reporter Dennis Bayer meint, dass Hoeneß das Potenzial für noch Höheres in sich trägt. Ein Kommentar. Vor genau einem Jahr hat der VfB Stuttgart die beste Entscheidung der jüngeren Vereinsgeschichte getroffen. Diese Entscheidung hieß Sebastian Hoeneß. Am 03.

April 2023 war die Mannschaft am Boden, die Stimmung schlecht, der Abstieg kaum noch abzuwenden. Was danach kam, ist bekannt: Zwei Tage später konnte der VfB Stuttgart im Pokal gegen Nürnberg gewinnen, die Stimmung drehte sich langsam. In der Relegation überrollten die Schwaben dann den Hamburger SV und blieben in der Bundesliga. Bester Punkteschnitt eines Trainers der VfB-GeschichteAm 03. April 2024 ist die Situation eine völlig andere: Hoeneß ist mit einem Punkteschnitt von genau zwei Punkten pro Spiel der beste Trainer der Vereinsgeschicht

