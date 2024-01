Seattle Seahawks setzen auf Neuanfang mit neuem Trainer

Die Seattle Seahawks setzen auf einen Neuanfang auf der Trainer-Position. Ein unbequemer und gewagter Weg, aber der richtige. Ein Kommentar.Das gilt nicht nur für Spieler, sondern auch für Trainer. Oder auch Klubs. Es ist nicht einfach, den freiwilligen Absprung klug zu wählen. Oder umgekehrt die Trennung. Erst recht nicht bei einer beliebten Legende wie Pete Carroll. Und vor allem auch dann nicht, wenn das Urgestein eigentlich weitermachen wollte.

Deshalb ist der Move der Seattle Seahawks auch eine echte Überraschung, ein Knaller, ein Paukenschlag. Ein NFL-Beben. Auch, weil das Team die Playoffs nur knapp verpasst hatte. Abnutzungserscheinungen hatte Carroll nicht gezeigt, er unterstrich zuletzt noch, dass er voller Tatendrang ist, um mit seinem Team noch etwas zu erreichen. Doch nach 14 Jahren mit dem 72-Jährigen als Head Coach wollte die Franchise eine Veränderun





ransport » / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

KI-Aktien 2023 stark gestiegenWie stark sich KI-Aktien in diesem Jahr entwickelt haben, lässt sich beispielhaft an großen Branchenvertretern ablesen: Der Chiphersteller NVIDIA verteuerte sich seit Jahresstart um rund 195 Prozent, für die Microsoft-Aktie, die stark von ihrem OpenAI-Investment profitieren konnte, ging es seit Januar etwa 54 Prozent nach oben, Amazon hat Anleger mit einem Kursplus von gut 78 Prozent beglückt. Jim Cramer sieht KI-Epizentrum in SeattleDass das Ende der Fahnenstange damit bereits erreicht ist, glaubt der ehemalige Hedgefondsmanager Jim Cramer aber nicht. In seiner Sendung 'Mad Money' bei CNBC nahm der Marktexperte KI-Titel unter die Lupe und kam zu einer optimistischen Einschätzung. Das Epizentrum von KI liege in Seattle, so Cramer mit Blick auf die Firmensitze von Amazon und Microsoft.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Russland laut Putin auf dem Weg zu neuem 'Wachstumszentrum'Russlands Isolation vom Westen ist laut Präsident Putin sogar hilfreich, schreibt Angelika Millendorfer, Leiterin des Teams Emerging Markets Aktien bei Raiffeisen Capital Management im aktuellen Kapitalmarktbericht zu den globalen Emerging Markets (em-report).

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Lens sichert sich mit einem 2:1-Sieg den dritten Platz in der Gruppe BAm letzten Spieltag in der Gruppenphase empfing Lens den FC Sevilla zum Heimspiel. Die Andalusier spielten eine dominante erste Hälfte, verpassten aber die Führung. In den zweiten 45 Minuten schlug Lens zweimal effektiv zu und sicherte mit einem glücklichen 2:1-Sieg den dritten Platz in der Gruppe B.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Trackhouse-Aprilia-Teambesitzer Justin Marks will nicht mit einem «shoestring budget» in die MotoGP einsteigenTrackhouse-Aprilia-Teambesitzer Justin Marks will nicht mit einem «shoestring budget» in die MotoGP einsteigen. Er will für Oliveira und Raúl Fernández sogar 2024-Werksbikes leasen, wie er im Exklusiv-Interview verriet.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Persönlicher Erfahrungsbericht: Das Leben mit einem NeugeborenenEin frischgebackener Vater teilt seine Erfahrungen und Erkenntnisse über das Leben mit einem Neugeborenen.

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »

Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker vom 11. bis 17. DezemberBundeskanzler Olaf Scholz hat bekräftigt, dass die Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine nicht nachlassen werde. Russlands Präsident Putin setze zwar darauf. 'Da ist er aber schief gewickelt', sagte Scholz.

Herkunft: BR24Sport - 🏆 39. / 63 Weiterlesen »