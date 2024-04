SCP Paderborn verliert trotz starker Leistung gegen Hertha

📆 05.04.2024 20:51:00

📰 nwnews ⏱ Reading Time:

24 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 30%

Publisher: 68%

SCP Paderborn,Hertha,Ergebniskrise

Der SC Paderborn steckt in einer Ergebniskrise. Im Heimspiel gegen Hertha zeigte das Team von Trainer Lukas Kwasniok am Freitagabend eine bärenstarke Leistung. Es reichte trotzdem nicht zum Heimsieg. Im Gegenteil: Trotz klarer Überlegenheit kassierte der SCP vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Home-Deluxe-Arena durch zwei späte Gegentore eine 2:3 (1:1)-Niederlage.