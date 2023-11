Scout24-Aktie gewinnt nachbörslich: Scout24 wird zuversichtlicher

Der Konzernumsatz kletterte in dem Dreimonatszeitraum um 15,7 Prozent auf 132,8 Millionen Euro. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte auf 78,1 Millionen Euro von 64 Millionen im Vorjahr zu. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit kletterte auf 58,8 Prozent von zuvor 55,7 Prozent. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 (Vorjahr: 0,42) Euro. Das Ergebnis nach Steuern erreichte 46 (Vorjahr: 33) Millionen Euro.

