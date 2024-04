Scottie Scheffler gewinnt zum zweiten Mal das Masters in Augusta

Fünfter Start, zweiter Titel: Scottie Scheffler triumphiert erneut beim Masters in Augusta und liefert damit beeindruckende Zahlen. Tiger Woods zeigt sich erholt von seinem Debakel.

Wieder in Grün: Scottie Scheffler erhält das Sieger-Sakko beim Masters in Augusta von Vorjahresgewinner Jon Rahm.Scottie Scheffler hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das legendäre Masters in Augusta gewonnen. Die Nummer eins der Golf-Weltrangliste setzte sich am Sonntag dank einer starken 68er-Runde zum Abschluss durch und hatte am Ende vier Schläge Vorsprung auf den aufstrebenden Schweden Ludvig Aberg bei dessen Masters-Premiere.

Scheffler hat nun drei der vier Turniere in diesem Jahr gewonnen, an denen er teilgenommen hat. Bei den Houston Open wurde er Zweiter. Dass er schon beim fünften Start seinen zweiten Masters-Triumph feierte, ist geschichtsträchtig: Schneller war nur der US-Amerikaner Horton Smith, der in den 1930er-Jahren zwei seiner ersten drei Versuche gewann. Scheffler ist zudem der viertjüngste Mehrfach-Gewinner beim Masters hinter Tiger Woods, Jack Nicklaus und Seve Ballesteros.

Der Deutsche Stephan Jäger hatte bereits nach zwei Tagen den Cut verpasst und musste das Major-Turnier vorzeitig beenden. Für den 34 Jahre alten Münchener, der schon lange in den USA lebt, war es die erste Masters-Teilnahme in seiner Karriere.

Scottie Scheffler Masters In Augusta Golf Tiger Woods

