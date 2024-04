Scottie Scheffler gewinnt zum zweiten Mal das Masters in Augusta

- Zum zweiten Mal binnen drei Jahren heißt der Masters - Sieger : Scottie Scheffler . Noch an Bahn acht teilte sich die Nummer eins der Weltrangliste die Spitze mit drei anderen Profis.

"Ich habe keine Worte dafür, was es für mich bedeutet, dieses Turnier zum zweiten Mal zu gewinnen - und ich habe noch weniger Worte dafür, was es mir bedeutet, zum ersten Mal Vater zu werden. Was für eine Phase in meinem Leben", sagte Scheffler, unmittelbar bevor er von Vorjahressieger Jon Rahm das traditionelle grüne Jackett überreicht bekam.

Woods hat nun 100 Runden gespielt beim Masters, die 24 Cuts in Serie von ihm hat noch niemand geschafft. Das Turnier beendete er auf Rang 60. "Donnerstag und Freitag war es ein guter Kampf, aber gestern lief überhaupt nicht so", sagte Woods. "Es war eine gute Woche alles in allem, dafür, dass ich sehr lange kein komplettes Turnier mehr gespielt habe."

