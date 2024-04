Scottie Scheffler gewinnt zum zweiten Mal das Masters der Golfprofis in Augusta

Der Amerikaner Scottie Scheffler hat nach einem aufregenden Mehrkampf am Sonntag zum zweiten Mal das Masters der Golf profis in Augusta gewonnen. Der 27-Jährige dominierte vor allem auf den letzten neun Löchern und setzte sich letztlich souverän durch: Der Weltranglistenerste spielte zum Abschluss eine 68, mit insgesamt 277 Schlägen distanzierte er Ludvig Aberg . Das Toptalent aus Schweden, erst 24 Jahre alt, legte seinerseits ein eindrucksvolles Major-Debüt hin.

Morikawa und Homa, die als enge Verfolger in den Sonntag gegangen waren, erlaubten sich Aussetzer auf der Back Nine: Beiden unterlief noch je ein Doppel-Bogey und ein Bogey, so zog auch Aberg vorbei. 'Ludvig hat großartig gespielt und mich am Ende noch einmal unter Druck gesetzt', sagte Scheffler: 'Ich hatte das Glück, ihn auf Distanz halten zu können.

