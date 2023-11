Scott Pilgrim hebt ab: Anime-Serie auf Netflix

Mit „Scott Pilgrim hebt ab“ erhalten Fans der gefloppten Verfilmung endlich Nachschub auf Netflix in Form einer Anime-Serie. Und die sollte niemand verpassen.

2010, lange bevor das Marvel Cinematic Universe (MCU) seine Dominanz über das Kino ausübte und Comicverfilmungen endgültig aus der Geek-Ecke hervorholen sollte, spielten Chris Evans (Captain America) und Brie Larson (Captain Marvel) in einer Verfilmung mit, die originalgetreuer und geekiger nicht sein könnte – weder in Sachen Optik noch in Sachen Handlung: „Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt“, die ihr unbedingt über Amazon streamen solltet, falls ihr den Film noch nicht kennt. Der wilde Genremix aus Romanze, Martial-Arts-Action und Komödie des britischen Filmemachers Edgar Wright („Shaun of the Dead“), basierend auf der preisgekrönten Graphic Novel des frankokanadisch-koreanischen Künstlers Bryan Lee O’Malley, war in vielerlei Hinsicht eine wahre Offenbarung: visuell überwältigend, gesegnet mit einem fantastischen Soundtrack und absolut unterhaltsa

