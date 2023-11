Schwierigkeiten bei Investitionen in "Magnificent Seven"

In der CNBC -Sendung "Mad Money" sprach Jim Cramer kürzlich über mögliche Schwierigkeiten, trotz der hohen Volatilität an den " Magnificent Seven "- Aktien festzuhalten. Der Börsenexperte bezeichnete es als "Herkules-Aufgabe". Letztlich könnten Anleger durch die Investitionen in Alphabet , Amazon , Apple , Meta , Microsoft , NVIDIA und Tesla aber "viel Geld verdienen".

Alphabet sei Cramer zufolge eine schwierige Aktie, unter anderem aufgrund der Kartellklagen des Justizministeriums, der Konkurrenz im Bereich der KI durch Microsoft aber auch wegen Problemen mit der Google Cloud. "Gleichzeitig verfügt Alphabet über 24 YouTube-Franchises und ein bemerkenswertes Suchgeschäft", hebt Cramer lobend hervor. Er rät daher: Anleger sollten den Fokus nicht zu sehr auf die Gewinneinbußen im Cloud-Bereich , die im letzten Quartal gemeldet wurden, legen





