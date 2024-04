Schwieriges Verhältnis zwischen Trainer Tuchel und Neuzugang Zaragoza

Bayern s Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza kommt überhaupt nicht in Fahrt. Das Verhältnis zu Trainer Thomas Tuchel soll schlecht sein – jetzt gibt es neue Hintergründe. Ein schlechtes Verhältnis zu Winter-Neuzugang Bryan Zaragzoza nachgesagt. Der Trainer widersprach den Gerüchten zuletzt vehement und erklärte seine Sicht der Dinge. Nur eine Woche später gibt es jedoch neue Aussagen, die die Beziehung in keinem guten Licht erscheinen lässt.

Das Verhältnis zwischen Tuchel und Zaragoza sei „sehr, sehr, sehr schwierig“, sagte Tobias Altschäffl im Bild-Podcast „Bayern-Insider“. Tuchel hatte in der Pressekonferenz vor dem Dortmund-Spiel gesagt: „Wenn man daraus schließen will, dass ich nicht mit ihm spreche oder kein Verhältnis habe, dann ist das einfach nur Quatsch.“ „Ich glaube, dass sieht der Spieler ein bisschen anders, also ganz schwieriges Verhältnis“, meinte Altschäff

Bayern Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza Trainer Thomas Tuchel Verhältnis Schwierigkeiten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WA_online / 🏆 103. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Thomas Tuchel bestreitet schlechtes Verhältnis zu Neuzugang Bryan Zaragoza: 'Einfach Quatsch'Thomas Tuchel hat mit viel Unverständnis auf Gerüchte aus Spanien reagiert, wonach er mit Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza bisher keine Verbindung habe.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

FC Bayern: Neuzugang Bryan Zaragoza komplett außen vor - Trainer Thomas Tuchel klärt über Situation aufBryan Zaragoza kommt seit seinem Wechsel zum FC Bayern im Winter kaum zum Einsatz. Trainer Thomas Tuchel erläuterte am Freitag die Gründe.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

FC Bayern München: So viel Geld kostete Trainer Thomas Tuchel den KlubEx-Profi Torsten Frings spricht über FCB-Trainer Thomas Tuchel und dessen Verhältnis zu seiner Mannschaft.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

FC Bayern München: So viel Geld kostete Thomas Tuchel den KlubEx-Profi Torsten Frings spricht über FCB-Trainer Thomas Tuchel und dessen Verhältnis zu seiner Mannschaft.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Bayer 04 Leverkusen im Duell mit sich selbst: Wie die Werkself den eigenen Mythos begräbtEx-Profi Torsten Frings spricht über FCB-Trainer Thomas Tuchel und dessen Verhältnis zu seiner Mannschaft.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Torsten Frings in der ran Bundesliga Webshow: Nagelsmann Tuchel-Nachfolger beim FC Bayern? 'Kann sich schnell verbrauchen'Ex-Profi Torsten Frings spricht über FCB-Trainer Thomas Tuchel und dessen Verhältnis zu seiner Mannschaft.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »