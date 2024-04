Schwierige Reise nach China aufgrund der Angriffe Irans auf Israel

. Und seit gestern ist diese ohnehin schon schwierige Reise noch schwieriger geworden. Die Attacken Iran s auf Israel fordern Krisenmanagement, auch im gut 8.000 Kilometer entfernten Shanghai.und über die Angriffe Iran s gedacht wird, kann das nachlesen. Chen Weihua ist der EU-Büroleiter von " China Daily", einer englischsprachigen Zeitung, die der Kommunistischen Partei China s gehört.

Heute jedenfalls hat Scholz seinen Wirtschaftstag. In Shanghai besucht er ein Innovationszentrum und spricht mit Mitgliedern der Auslandshandelskammer. Der wichtigste Tag seiner Reise allerdings ist morgen. Dann trifft der Bundeskanzler Chinas Präsidentenund Ministerpräsidenten Li Qiang. Im besten Falle zeigt sich dann - auch im Lichte der aktuellen Konflikte und Kriege - was vorherrscht: die Partner- oder die Gegnerschaft.

Es ist der erste Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten in den USA - in New York beginnt das Verfahren gegen Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar. Der Republikaner ist unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt. Der 77-Jährige plädiert auf nicht schuldig. Zunächst sollen die Geschworenen ausgewählt werden, was sich über mehrere Tage hinziehen könnte.

Angriff Irans auf Israel überschattet Beginn der China-Reise von ScholzÜberschattet von dem iranischen Angriff auf Israel hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag seinen dreitägigen Besuch in China begonnen. In Chongqing,

Kanzler auf China-Reise: Irans Angriff auf Israel überrascht Scholz im FliegerEhe Teheran Marschflugkörper und Raketen losschickte, ging der Kanzler in die Luft. Nach seiner Landung in China verurteilte Olaf Scholz den Angriff auf Israel. Aus der Union sagen einige: zu spät.

Scholz auf China-Reise: In 11.900 Metern Höhe erfährt der Kanzler von Irans AngriffDrei Tage, viele Konflikte: Der Besuch des Kanzlers in der Volksrepublik ist ohnehin heikel - jetzt wird er von der dramatischen Lage in Nahost überlagert. Ein Treffen mit Xi steht, doch Scholz wird sein Programm umschmeißen müssen.

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 20:50 Selenksyj fordert mehr Hilfe und verweist auf abgewehrte Angriffe Irans +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Reaktionen auf Irans Angriffe auf Israel: „Scheitern der Appeasementpolitik“Nach den iranischen Angriffen auf Israel fordert Scholz ein Ende der Eskalation. Nur wie? In der Ampel wird ein härterer Umgang mit Teheran gefordert.

Angriffe auf russische Ölraffinerien: Ukraine setzt Angriffe fortDie Angriffe auf russische Ölraffinerien sind eine wirksame Waffe der Ukraine. So macht das Land damit weiter - auch wenn sich die USA angeblich daran stören. Überblick über Geschehnisse in der Nacht.

