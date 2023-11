Schwierige Entscheidungen: Warum es gut ist, sich nicht richtig entscheiden zu können

Du haderst oft tage- und wochenlang mit Entscheidungen und hast ständig Angst, die falsche zu treffen? Laut einer Psychologie-Professorin aus Harvard kannst du dich ohnehin nicht richtig entscheiden. Warum das eine gute Nachricht ist – und wie du besser mit schwierigen Entscheidungen umgehen kannst. Wir müssen an jedem einzelnen Tag unseres Lebens Tausende von Entscheidungen treffen.

Dazu gehören winzig kleine, vermeintlich unwichtige wie die Auswahl unseres nächsten Getränks oder der-Serie, die wir abends zum Entspannen schauen. Aber auch größere Entscheidungen, die unser Leben sehr viel stärker beeinflussen wie die Wahl eines Jobs, einer Wohnung oder eines Familienmodells, müssen wir manchmal fällen. Manchen von uns fällt das leicht, sie scheinen immer sofort zu wissen, was für sie das Richtige ist. Andere haben damit große Schwierigkeiten, sie zerdenken jede Entscheidung über Tage, Wochen oder gar Monate und verzetteln sich so immer weiter in möglichen Optionen und deren potenziellen Auswirkungen. Bis sie irgendwann überhaupt nicht mehr wissen, was richtig oder falsch sein sol





brigitteonline » / 🏆 23. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Psychologie: Warum wir einige Menschen auf Anhieb nicht mögenEs gibt Menschen, die provozieren uns schon bei der ersten Begegnung. Aber warum ist das so? Und was sagt das am Ende über uns selbst aus?

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Psychologie: 3 Gründe, warum du negative Menschen anziehstNegative Menschen fühlen sich von manchen Charaktereigenschaften besonders angezogen. Im Video verraten wir dir, welche vier das sein können und wie du di...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Psychologie: Warum du deine Neujahrsvorsätze jetzt umsetzen solltestEs ist immer gut, wenn wir Neujahrsvorsätze haben. Aber warum sollten wir mit der Umsetzung immer bis Januar warten?

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Psychologie: Warum es eine Superpower ist, ein Overthinker zu seinÜbermäßiges Grübeln wird häufig als Schwäche angesehen, doch Overthinker haben auch besondere Qualitäten. Um nur ein paar Beispiele zu nennen ...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Psychologie: Warum Sie schon jetzt für Weihnachten dekorieren solltenLaut verschiedener Psychologen kann festliche Weihnachtsdeko uns glücklich machen – vor allem, wenn wir schon früh damit beginnen.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Augstein-Brief an die Leser 1961: Warum wir den SPIEGEL machen und warum Sie ihn lesenSchon immer teilte der SPIEGEL kräftig aus und musste kräftig einstecken. Im April 1961 begründete der Herausgeber, warum das so ist – und dass sein Blatt sagen muss, was ist.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »