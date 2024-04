Schwiegertochter gesucht: RTL zieht Konsequenzen nach sinkenden Zuschauerzahlen

Kaum mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten sich am Ostersonntag noch für das Kuppelformat 'Schwiegertochter gesucht' bei RTL, ein neues Allzeit-Tief. Die Marktanteile bewegten sich bei Jung und Alt schon seit Beginn der Staffel tief im einstelligen Bereich, in der klassischen Zielgruppe waren es zuletzt noch 6,7 Prozent.

Auch abgesehen von aller anhaltenden Kritik an dem Format, in dem seit 2007 Kandidatinnen und Kandidaten vorgeführt wurden, konnte RTL damit nicht mehr zufrieden sein - und zieht daher nun Konsequenzen: Die verbleibenden vier Folgen werden nicht mehr im linearen Programm ausgestrahlt, sondern stehen für Interessierte lediglich noch bei RTL+ zum Abruf bereit. Am Sonntagvorabend laufen bei RTL nun stattdessen Wiederholungen des Martin-Rütter-Formats 'Die Welpen kommen'

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



DWDL / 🏆 71. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Schwiegertochter gesucht“ 2024 im Stream und TV auf RTL und RTL+: Sendetermine und InfosEine neue Staffel 'Schwiegertochter gesucht' ist gestartet. Die neue Folge seht ihr immer sonntags...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben will 'Schwiegertochter gesucht' ändernAngela Finger-Erben reagiert auf die Kritik zur Show und stellt klar, was sie als neue Moderatorin des Formats anders machen will.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

'Schwiegertochter gesucht': Mein RTL (kann nicht anders)Nach langer Pause meldet sich 'Schwiegertochter gesucht' am Wochenende bei RTL zurück. Und nachdem eine weichgespülte Variante nicht funktioniert hat, geht’s nun zurück auf bekanntes Terrain. Und das ist genau so schlimm, wie man das befürchten musste.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Schwiegertochter gesucht: Comeback von Kult-Kandidatin Beate?Angela Finger-Erben moderiert die neue Staffel der RTL-Show „Schwiegertochter gesucht“.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Formel 1 bei RTL: Diese sieben Rennen seht ihr 2024 live im Free-TV bei RTLDie Königsklasse ist zurück bei RTL! Insgesamt überträgt RTL 2024 sieben Formel-1-Rennen LIVE im Free-TV. Welche Grands Prix dazu zählen, erfahrt ihr hier.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Formel 1 bei RTL live: Diese sieben Rennen überträgt RTL 2024 im Free-TVDie Königsklasse ist zurück bei RTL! Insgesamt überträgt RTL 2024 sieben Formel-1-Rennen LIVE im Free-TV. Welche Grands Prix dazu zählen, erfahrt ihr hier.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »